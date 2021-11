SOTTO LA LENTE

Bellinzona, per il gruppo PPD in Consiglio comunale il comparto di via Tatti che dal 2025 accoglierà il semisvincolo è l’opzione ideale per insediare il futuro centro di pronto intervento - Il presidente della Croce Verde Vincenzo Lacalamita è d’accordo: «Occorre ragionare in un’ottica futura e riunire sotto lo stesso tetto anche gli altri enti»