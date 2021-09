Sei alla ricerca di un lavoro? O, in alternativa, vorresti pubblicare offerte di lavoro in Svizzera? La ricerca di un impiego, in Ticino, può essere stressante e stancante. Il gruppo Corriere del Ticino, a tal proposito, annuncia con soddisfazione l’arrivo del nuovo portale lavoro.cdt.ch, completamente rivisitato rispetto alle versioni precedenti. Basta cliccare qui per visionare le attuali offerte di lavoro e qui, invece, per pubblicare annunci di lavoro. In bocca al lupo!