Nel masterplan elaborato negli scorsi anni dall’Esecutivo di Mesocco, ricordiamo, si parlava di una spesa complessiva di 100 milioni di franchi per realizzare degli alberghi e un centro termale nonché, se possibile, rilevare gli impianti di risalita di Confin dalla famiglia Ghezzi (che ne è proprietaria dal 1970). Gli atout, indubbiamente, San Bernardino li ha, come dimostra peraltro anche la forte affluenza in questi giorni di festa. Serve tuttavia qualche struttura ricettiva in più con contenuti moderni che possa far «vivere» la località non soltanto in inverno ma sull’arco dell’intero anno. Naufragato il progetto da 40 milioni presentato da un gruppo germanico, ecco adesso che sta per concretizzarsi il primo tassello del mosaico che, si spera, possa dare un nuovo volto alla stazione turistica dell’alta valle Mesolcina. Un primo segnale in questa direzione era già giunto in estate con la riapertura dell’hotel ristorante Lido chiuso da anni.