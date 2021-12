Cosa cambia

Il nuovo CCL, è stato spiegato, porterà nel settore un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro (salario compreso). Ma non solo: intende pure promuovere l’assunzione di personale residente puntando sulla formazione. «Si tratta di un passo avanti importante che permetterà al settore di essere più attrattivo anche per gli educatori che fino ad oggi, magari, sceglievano altre strade», ha sottolineato Crameri, spiegando in seguito che nel nostro cantone alcune strutture, oggi come oggi, «faticano a trovare personale». A fargli eco su questo punto pure il segretario cantonale della VPOD Raoul Ghisletta: «Siamo estremamente soddisfatti di poter dare finalmente una svolta a questo settore, l’unico a essere rimasto senza CCL. Vi saranno migliori condizioni per il personale e quindi anche più opportunità per chi si forma in questo settore in Ticino». Senza dimenticare, ha aggiunto, «che buone condizioni di lavoro sono fondamentali per garantire un servizio di qualità». Dal canto suo Fonio ha evidenziato che il CCL firmato ieri andrà «a dare una certa tranquillità a tutto il settore; sia per i collaboratori delle strutture, sia per le strutture stesse che fino ad oggi hanno lavorato bene». Insomma, con il nuovo contratto sarà possibile «fermare alcune situazioni borderline», ponendo regole chiare per tutti. Regole il cui rispetto «sarà controllato dall’apposita commissione paritetica».