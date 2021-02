È balzato agli onori delle cronache perché nasconderà le balene dipinte dalla Nevercrew in viale Franscini, ma il nuovo stabile che sorgerà al civico 9 di via Zurigo offre anche altri spunti di riflessione, architettonici e urbani. Il progetto, in pubblicazione fino al 6 marzo, prevede la demolizione del complesso odierno (che risale al 1965) e la realizzazione di un palazzo di sette piani con novanta appartamenti, negozi al piano terra, un giardino sul retro (al posto del parcheggio attuale) e un autosilo interrato. L’investimento ammonta a circa 18 milioni.



Ricorda una tenda

L’Atelier CG di Lugano, progettista dell’opera, ha immaginato un edificio che si distingue dalla media cittadina per le sue geometrie. Spiccano in particolare l’elemento che accoglie la hall e le scale e che unisce a mo’ di cerniera i due blocchi del complesso, uno affacciato su via Zurigo e l’altro su viale Franscini. Ricorda una tenda, per le sue linee e la trasparenza. Particolari anche le facciate rivolte verso la strada, caratterizzate da triangoli sporgenti che offrono allo stesso tempo una variazione visiva e una protezione fonica (l’area è trafficata) permettendo ai futuri inquilini di aprire le finestre. Come materiali verrà usato il calcestruzzo (leggermente colorato) mentre i pannelli mobili saranno di metallo.



La carta dei servizi

Lo «zoccolo» sarà destinato ai commerci, come nell’edificio odierno. Alcuni, tra cui Fust, hanno già deciso di rimanere, mentre altri ci stanno pensando. Potrebbero anche arrivare nuove attività, per esempio un piccolo supermercato. Le trattative sono in corso. Per la parte residenziale invece è già tutto stabilito: 36 monolocali, 42 bilocali e 12 trilocali. Lo standing sarà medio-alto e i canoni d’affitto, come fa sapere il rappresentante dei proprietari, saranno in linea con quelli della zona, ma includendo una serie di servizi: dalla connessione wi-fi (pensando in particolare agli studenti) alla possibilità di avvalersi in modo pratico e veloce di professionisti come baby-sitter (per le famiglie), infermieri e medici (per gli anziani).



Lo sfitto non preoccupa

Quello a cui si punta è quindi un pubblico multigenerazionale. Viene però da chiedersi se i proprietari non temano due tendenze legate tra loro e presenti ormai da qualche anno: lo sfitto, con la sola Lugano che ha più di milleduecento appartamenti vuoti, e il calo della popolazione, che in città scende da cinque anni consecutivi. I promotori sono ottimisti: credono che puntando sugli appartamenti dotati di servizi si possano convincere molte persone, soprattutto gli anziani che vivono soli, a tornare o a trasferirsi a Lugano e ricordano che l’obiettivo, per tutti, Municipio in primis, è quello di ripopolare la città.



Un asse in fermento

Un elemento rivitalizzante per Lugano è il progetto del nuovo campus di Viganello, che a pieno regime porterà nella zona circa tremila tra studenti, ricercatori e professori. Allargando lo sguardo, l’ipotetico asse che unisce via La Santa (dove stanno nascendo nuove residenze per gli accademici), la parte alta di corso Elvezia (che la Città vorrebbe riqualificare ad uso pedonale) e la piazza Molino Nuovo (destinata anch’essa ad essere ripensata, come deciso dal Consiglio comunale) è attraversato da un grande fermento progettuale. Il nuovo stabile di via Zurigo 9 sarà lì a due passi.



Si parte nel 2022

La demolizione avverrà in due tappe, partendo dal blocco affacciato proprio su via Zurigo, e questo eviterà ai negozi di dover traslocare tutti e subito. Il cantiere, se la procedura edilizia andrà a buon fine, partirà a metà del 2022, con il blocco di viale Franscini che dovrebbe essere costruito nel giugno del 2023. Perciò le balene della Nevercrew saranno ancora visibili per più di due anni, poi s’immergeranno tra i muri di una Lugano che cambia.