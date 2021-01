È una vera e propria primizia. Con i ristoranti chiusi, che fare con le rassegne che cadono in questo periodo? Grazie alla collaborazione e al dinamismo di una quindicina di ristoranti ticinesi, GastroTicino con «Ticino a Tavola» (e con il sostegno del «Cazzoeula Club Ticino» e di «Ticino a Te») organizzerà da mercoledì 27 gennaio a domenica 7 febbraio la prima rassegna gastronomica da asporto che sostituisce la settima «Settimana ticinese della Cazzoeula nei giorni della merla». Oltre alla cazzoeula, in alcuni ristoranti si potranno prenotare anche trippa e busecca. I ristoratori sono invitati ad accettare anche i buoni pasto di GastroTicino.

«Ticino a Tavola» è l’iniziativa con cui GastroTicino promuove i ristoranti che utilizzano i prodotti ticinesi; un’iniziativa alla quale partecipano un centinaio di ristoranti (ticinoatavola.ch). Il «Cazzoeula Club Ticino», per contro, è un’associazione a scopo ricreativo dedita al benessere e alla cultura enogastronomica dei suoi aderenti, presieduta da Riccardo Calastri. «Ticino a Te», infine, è la prima rete agroalimentare ticinese creata dal Centro di competenze agroalimentari Ticino (CCAT) e si impegna a favore di una maggiore collaborazione tra i vari settori correlati, come la gastronomia, la ristorazione collettiva e il turismo, promuovendo in particolare i prodotti a Marchio Ticino regio.garantie.