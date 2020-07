La signora Barbara De Tullio di Davesco-Soragno si è aggiudicata uno dei cinque buoni Sunstar Hotels per due persone con 3 notti negli alberghi Sunstar e un’auto adatta per l’occasione.

Anche quest’anno stop+go, la strategia di garage di Amag Import, ha organizzato un concorso in tutta la Svizzera in occasione della promozione Auto-inverno 2019. In palio, come detto, c’erano 5 buoni di Sunstar Hotels per 2 persone, 3 notti, in uno degli alberghi della catena Sunstar.