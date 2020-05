C’è chi è felicissimo di poter finalmente riaprire il proprio bar o il proprio ristorante e chi, invece, non ne vuole proprio sapere. Nonostante le settimane di chiusura forzata, che hanno messo in ginocchio l’intero settore della ristorazione, alcuni per il momento non se la sentono di accogliere nuovamente la clientela. «L’11 maggio è troppo presto» ci dice Antonio Cavadini, titolare dell’osteria Luis di Seseglio. Cavadini, 63 anni, teme per la sua salute, quella del personale e della clientela. Un timore che hanno in molti, sì, ma che spesso viene messo in secondo piano per cercare di risolvere un’altra emergenza, quella economica. «Piutost che nient l’è mej piutost» recita, a proposito, un vecchio detto milanese. Già. Piuttosto che niente è meglio piuttosto. Ma, appunto, Cavadini di aprire non ne vuole proprio sapere. «Ho paura, non lo nascondo» dice. «Se avessero deciso di riaprire in giugno, forse ci avrei pensato su. Però oltre al discorso sanitario c’è altro. Ad esempio: la gente avrà davvero voglia di tornare al ristorante? Forse chi vive di turismo in prospettiva avrà di nuovo della clientela. I piccoli, come le osterie di paese oppure i grotti privi di una terrazza o di un giardino esterno, non credo avranno un grosso afflusso di persone. Dunque mi chiedo: il santo vale la candela?».

Non ci sarà la fila

La misura del lavoro ridotto ha permesso ai ristoratori di sopportare meglio la chiusura forzata. In caso di riapertura, però, il sostegno verrebbe a cadere. «In caso di riapertura dovrei comunque garantire gli stipendi al personale» ribadisce Cavadini. «E, appunto, non credo che la gente farà la fila per tornare immediatamente a pranzare o cenare fuori. La paura è ancora tanta. Io non voglio rischiare: non mi conviene e quindi preferisco tenere chiuso il mio locale. E come me, altri non riapriranno l’11 maggio. È davvero troppo presto, in molti sono stati presi alla sprovvista».

Il caldo, le mascherine e i guanti

Anche l’osteria Conza di Rovio, una sessantina di coperti interni e una settantina esterni, non riaprirà. «Personalmente ero già contrario all’apertura di bar e ristoranti l’8 giugno, figuriamoci l’11 maggio» spiega Fabrizio Scoppettuolo, il proprietario. «A mio modo di vedere ci sono troppi problemi irrisolti. E il distanziamento sociale all’interno di un locale è il meno. Far ripartire l’attività di un ristorante richiede molto lavoro e dispendio di soldi. Bisogna far ripartire tutta la linea, contattare i fornitori, fare degli investimenti. Con il rischio che fra un mese saremo costretti a chiudere di nuovo perché i contagi, forse, saranno nuovamente esplosi». Le motivazioni che hanno spinto il ristoratore di Rovio a non riaprire sono dunque molteplici. «Secondo me non ci si è sufficientemente chinati su una questione importantissima» prosegue il nostro interlocutore. «Io posso anche distanziare i tavoli. Ma il cliente si muove all’interno di un ristorante. Va in bagno, ad esempio. E io cosa devo fare? Sanificare tutto ogni volta? E poi ci sono cuochi e camerieri: lavorare con le mascherine e i guanti in piena estate, quando in cucina magari si sfiorano i 50 gradi, è difficilissimo. Le stoviglie, poi: una volta che ritornano in cucina, se non si fa attenzione, rischi di contaminare tutto il locale. Sarò anche esagerato, ma io non voglio riaprire in queste condizioni. Il rischio è troppo grande: ci vuole un attimo per fare un disastro. È vero, non possiamo restare chiusi all’infinito e capisco chi ha bisogno di riaprire per sbarcare il lunario. Ma ci sono troppi punti da chiarire e risolvere. Ora è davvero troppo presto».

Le regole del gioco non sono arrivate - Suter: "C'è nervosismo"

L’euforia per la riapertura di bar e ristoranti si è presto trasformata in attesa: manca, ancora, un piano d’azione comune. Come fare per rispettare le severe norme igieniche? In pratica, c’è la norma generale dettata dal Consiglio federale: ristoranti e bar possono riaprire a partire dall’11 maggio. Ciò che manca, però, è tutto il resto. «Le regole del gioco» come le chiama Massimo Suter, presidente di GastroTicino. «Sappiamo che possiamo riaprire, ma non sappiamo come farlo» ribadisce. «E il nervosismo, in attesa delle direttive da Berna, comincia a salire». Direttive «attese al più tardi entro oggi». Sulla base di quella comunicazione, tutti i ristoratori potranno davvero cominciare a ragionare su come sarà la quotidianità del locale a partire da lunedì. Non mancano, però, segnalazioni di episodi spiacevoli: proprietari contattati da fantomatiche aziende pronte a organizzare a stretto giro di posta tutta la parte igienica del ristorante o del bar. «Senza le direttive federali» spiega Suter «ognuno crede di avere la soluzione migliore. E poi ci sono persone che approfittano della situazione contattano i nostri associati sfruttando il nostro logo. Questi personaggi propongono magiche soluzioni sanitarie a prezzi proibitivi. Bisogna prestare la massima attenzione e non cascare nella trappola». Anche fra i membri di GastroTicino c’è chi non riaprirà. O che riaprirà solamente in un secondo momento. «Sì, ci sono ristoratori che stanno valutando di posticipare la riapertura» conferma il presidente. «In generale siamo stati presi un po’ in contropiede: noi vogliamo fare le cose per bene. Sono felice per l’ok da Berna, però parallelamente mi aspettavo un piano d’azione pronto all’uso. Questo ritardo alimenta il nervosismo dei ristoratori, già messi a dura prova in queste settimane».

©CdT.ch - Riproduzione riservata