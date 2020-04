Quali attività potranno riaprire lunedì 27 aprile in Ticino? Per fare chiarezza sul piano di allentamento graduale delle misure restrittive, lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) ha elaborato un volantino informativo che permette di meglio orientarsi in questa fase dell’emergenza sanitaria. Lo stesso illustra gli allentamenti a tappe previsti nel percorso di riapertura delle attività economiche a livello federale, fornendo precise indicazioni in merito alle eccezioni ticinesi. Ricordiamo che tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Le restrizioni all’ordinanza federale nel Canton Ticino prevedono invece che le strutture turistiche ricettive rimangano chiuse (fanno eccezione gli alberghi con un’autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e i campeggi, che possono continuare a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività), e che le attività di cantiere restino sospese (nel rispetto delle norme igieniche e di distanza sociale sono permesse attività sui cantieri all’aria aperta o al coperto, svolte da 15 o meno persone oppure attività di estrazione della pietra naturale svolte da 15 o meno persone). Infine, rimangono delle restrizioni per le attività industriali: fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono impiegare il 60% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i 10 dipendenti contemporaneamente, chiedere un’autorizzazione allo Stato Maggiore Cantonale di Condotta per attività non procrastinabili o di interesse pubblico.