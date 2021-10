La campagna elettorale del PPD per le elezioni del 1991 iniziò con molto anticipo. La lista dei candidati che accompagnavano Renzo Respini per la riconquista del secondo seggio venne presentata con largo anticipo. C’era anche Alex Pedrazzini.

«Per quelle elezioni cercavamo personalità non strettamente di partito. Alex Pedrazzini si era distinto in quegli anni come capo dei servizi carcerari della Svizzera romanda. Ero andato a Losanna a parlare direttamente con lui di una sua candidatura. Dopo alcuni incontri accettò. Sin dal primo comizio ad Airolo capii di avere a che fare con una persona eclettica ma fuori dagli schemi, non facilmente “controllabile” dal punto di vista politico partitico. E così è stato per tutta la sua attività politica. Non è mai stato un uomo di partito nel senso stretto...