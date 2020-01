Tre progetti per sfruttare al meglio la nascita della Città-Ticino nell'anno dell'apertura della Galleria di base del Monte Ceneri. Questi, in estrema sintesi, sono i tre ambiti cardine della campagna "Economia e Cultura" voluta dal Cantone in collaborazione con le Città di Bellinzona, Locarno e Lugano per sfruttare al meglio il nuovo concetto di mobilità che dimezzerà i tempi di percorrenza tra i tre principali centri urbani del cantone e valorizzare quindi l'offerta culturale ticinese e il suo potenziale economico.

Il progetto interdipartimentale è stato presentato oggi in una conferenza stampa congiunta di Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), Dipartimento dell'educazione e della cultura (DECS) e Agenzia turistica ticinese (ATT) e, come detto, poggia su tre ambiti: uno studio sull'impatto economico della cultura in Ticino, commissionato da DFE e DECS a BAK Economics, una campagna di eventi culturali denominata "Cultura in movimento" e l'ampliamento delle offerte culturali all'interno di Ticino Ticket.

Nel suo intervento, il direttore del DFE Christian Vitta ha spiegato che i risultati dello studio verranno presentati tra maggio e giugno in tre eventi che si svolgeranno a Bellinzona, Locarno e Lugano e evidenziato il "rapporto tra economia e cultura che permette di generare un importante valore aggiunto fungendo da motore economico per lo sviluppo economico del cantone". "Saremo in grado di spiegare alla popolazione l'impatto a livello economico degli eventi , ragionando ulteriormente sull'economia della cultura".

Dal canto suo il direttore del DECS Manuele Bertoli ha riconosciuto l'importante dell'impatto economico ma ha pure spiegato che "la cultura è soprattutto appagamento e emancipazione della società, a volte difficilmente monetizzabile". Gli eventi previsti dall'iniziativa "Cultura in movimento", incentrati sul tema del viaggio e del paesaggio, verranno presentati durante il Locarno Film Festival 2020.

Il direttore dell'ATT Angelo Trotta ha evidenziato come mobilità e cultura siano "assolutamente fondamentali per lo sviluppo turistico". Un ruolo importante lo giocherà il Ticino Ticket, che permette al visitatore che pernotta in Ticino (in albergo, ostello o campeggio) di muoversi liberamente sui mezzi pubblici e di godere di agevolazioni sugli impianti di risalita e negli impianti turistici in generale.

Entrato in vigore nel gennaio del 2017, il ticket è stato emesso 1,6 milioni in tre anni, per un totale di 5,2 milioni di pernottamenti. A partire dal 2020 gli attrattori culturali sono la categoria più importante con oltre 45 attrattori (30 musei, 8 parchi e 9 teatri e eventi musicali in tutto il territorio cantonale). Dal 2021 il ticket sarà protagonista di una svolta digitale.

