«Economicamente parlando, il peggio deve ancora venire». Il direttore dell’Associazione industrie ticinesi (AITI) Stefano Modenini non si fa illusioni: la situazione attuale, per l’economia ticinese, è molto seria. Sabato il governo ha deciso nuove misure che avranno pesanti ripercussioni per il settore. «Siamo soddisfatti che le attività produttive sono state parzialmente mantenute sulla falsariga di quanto ha fatto l’Italia», ha commentato. «Prodotti come quelli farmaceutici, medicali, la produzione alimentare, ma tanto altro ancora non possono cessare. Inoltre così facendo lo Stato rischierebbe di esporsi a contenziosi».

Presto per delle stime

Ma l’impatto per l’economia sarà molto duro: «I danni andranno quantificati quando la situazione sarà migliorata e ora è presto per fare delle stime....