Una vera e propria boccata d’ossigeno per l’edilizia e per gli artigiani. Lunedì il Gran Consiglio dovrà decidere se approvare un credito complessivo da 100 milioni di franchi destinato a interventi di manutenzione programmata finalizzati al risanamento energetico, all’adeguamento alle normative vigenti e alla conservazione di diversi edifici di proprietà dello Stato per il periodo 2020-2027. Come per gli aiuti per i casi di rigore, la rendita ponte COVID e il pacchetto Più Duale PLUS a favore della formazione professionale, in aula non dovrebbero esserci sorprese, con il sì del plenum al rapporto unico della Commissione gestione e finanze - relatori Bixio Caprara (PLR), Michele Guerra (Lega), Fiorenzo Dadò (PPD) e Anna Biscossa (PS) - che appare scontato. Il credito quadro servirà a concretizzare...