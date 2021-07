Lo scorso anno molte aziende nel settore dell’edilizia, per recuperare il terreno perso durante il lockdown primaverile, hanno chiesto una deroga alle vacanze collettive. Quest’anno, invece, le vacanze avranno effettivamente luogo. Qual è il bilancio del settore di questi ultimi 12 mesi?

«Lo scorso anno, la SSIC TI aveva chiesto ai sindacati di svincolare eccezionalmente le due prime settimane di agosto dall’obbligo delle vacanze collettive, purtroppo senza successo malgrado il lockdown vissuto qualche mese prima. In Ticino, le vacanze collettive obbligatorie sono pertanto sempre state applicate così come prescritto dal Contratto collettivo di lavoro cantonale dell’edilizia. Come sempre, sono comunque possibili delle deroghe per lavori particolari quali, ad esempio, in quota, su edifici scolastici,...