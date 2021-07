È un’intesa in bilico da ormai un anno. Già a settembre 2020, durante l’assemblea della Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino (SSIC-TI) era stata ventilata l’ipotesi di abbandonare il Contratto collettivo di lavoro cantonale (che scadrà a fine 2022) a favore del Contratto nazionale mantello. Un’ipotesi che, come confermato dal direttore Nicola Bagnovini in un’intervista al Corriere del Ticino pubblicata lo scorso 26 luglio, è ancora sul tavolo. E che non ha mancato di suscitare le prime reazioni dal mondo sindacale.

L’intervista

Ma andiamo con ordine e facciamo un doveroso passo indietro. L’opzione “abbandono del CCL”, aveva affermato Bagnovini, «non è stata scartata anche perché l’attuale Contratto collettivo cantonale impone aspetti riferiti alla gestione del calendario di...