Tanta attesa, e tanta sofferenza, ma finalmente oggi la campagna di vaccinazione è iniziata anche in Ticino. Una campagna che durerà dei mesi e, come noto, nel nostro cantone è partita dalle case per anziani, dove i residenti e il personale sono stati i primi ad essere vaccinati. E per vedere, concretamente, come si sono svolte le prime «storiche» iniezioni, siamo stati alla casa di riposo Solarium di Gordola, dove questa mattina verso le 7 sono giunte le prime dosi del prodotto di Pfizer-BioNTech. In poco tempo - dopo aver atteso le tre ore necessarie per scongelare il prodotto - alle 10 in punto sono iniziate le vaccinazioni. «Una procedura delicata, che richiede delle ‘‘mani di fata’’», ci ha spiegato la dottoressa Anna De Benedetti, Caposervizio vigilanza e qualità dell’Ufficio del medico cantonale. In una ampia sala della casa di riposo, infatti, due infermiere con gesti meticolosi preparano il prodotto, man mano che i residenti e i colleghi, a gruppi di cinque, si preparano per l’iniezione.