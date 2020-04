È ormai passato oltre un mese da quando il coronavirus ha sconvolto le nostre vite, costringendoci a cambiare le abitudini, spesso confinandoci in casa, con tutti i problemi di salute mentale che ciò può comportare. Il virus ci ha colti di sorpresa, e ci ha costretto a fare scelte anche difficili e dolorose, a vivere in un tempo sospeso di cui non si conosce ancora la fine. Scelte che hanno toccato anche gli affetti, come sanno bene le coppie che per motivi di lavoro e di studio, o economici, o per scelta, hanno deciso di vivere la propria storia d’amore in abitazioni separate e che in questo momento d’emergenza ora non possono, o non vogliono, rivedersi. Alcune di loro hanno condiviso con noi la loro nuova quotidianità contraddistinta dall’assenza fisica dell’altro, tra difficoltà, sfide, e momenti che li hanno uniti ancora di più. Con una costante: il ringraziare di vivere nell’epoca della videochiamate. Alcuni nomi sono stati cambiati per ragioni di privacy.

«Abbiamo deciso di non vederci dal primo caso lombardo» (Emily, sulla trentina)

«In molti si domandano quando tutto questo finirà, quando si avrà di nuovo quella tanto agognata normalità che prima ci faceva odiare le ore passate al volante immersi nel traffico, i mezzi pubblici pieni, la città affollata, ma che ora ci manca terribilmente. Sono molti i motivi che ci spingono a voler tornare a com’erano le cose prima. Io, probabilmente, ne ho più di tante altre persone. Ho la sfortuna di vivere una relazione a distanza, separata non solo dal virus, che ha messo in ginocchio il pianeta intero, ma anche da confini nazionali: io a Lugano, lui a Milano. Abbiamo deciso di non vederci più da quando è uscita la notizia del primo caso in Lombardia, perché il suo lavoro lo espone troppo al Covid-19. Essere medici all’interno di due ospedali come Sacco e Fatebenefratelli di sicuro pone molte domande su come gestire le relazioni per non mettere a rischio le persone che ami.

«Noi ce le siamo poste fin da subito. Ci vediamo ormai giornalmente tramite videochiamate, ma il solo vederci non può colmare la mancanza del contatto fisico, degli abbracci, dei baci o semplicemente della sola presenza del partner durante la visione di un film. Senza contare che se, all’inizio, la sua specializzazione non era toccata in prima linea dall’emergenza, ora, invece, gli chiedono di fare le notti per aiutare il personale sanitario ormai troppo carente. La distanza si somma alla paura dell’alta probabilità che possa essere contagiato. Ogni giorno che passa i dati non sembrano essere molto promettenti e tutto questo non fa altro che aumentare la voglia che di colpo l’emergenza finisca e che possa finalmente rivedere la persona che amo.

«Stiamo a casa, siamo responsabili. È l’unico modo per riabbracciare prima chi non è al nostro fianco in questo momento difficile.»

«Mi sono visto chiudere tutti i confini» (Francesco, sulla quarantina)

«Non pensavo che nella mia vita potevo assistere ad una situazione simile, sembra di essere dentro ad un film Hollywoodiano. Questa pandemia di livello mondiale è già parte della nostra storia, leggeremo libri e guarderemo documentari e film che narreranno tutto ciò che sta accadendo in questi mesi.

«Ma il fatto che mi preoccupa maggiormente, oltre alle vite spezzate e alla sofferenza di alcune persone innocenti, è che purtroppo l’uomo inteso come razza, non imparerà nulla da questa tragica vicenda. Pian piano quando tutto tornerà alla normalità, quando non dovremo più indossare nessuna mascherina, quando le vetrine dei negozi torneranno ad esporre nuova merce, quando dovrai aspettare per avere un tavolo al ristorante, quando per strada potrai fermarti a scambiare due chiacchiere con amici, quando le insegne torneranno ad illuminare le nostre città nella notte, torneremo a sfruttarci l’un l’altro e ad abusare delle risorse che il nostro amato pianeta ci offre, scordandoci di tutto questo. Perché quel mostro chiamato economia non avrà nessuna pietà, rivendicherà tutto con gli interessi.

«In questo momento così difficile per tutti dove temiamo sia il nostro futuro lavorativo che la nostra futura situazione economica, non c’è giorno che non senta per telefonicamente la mia compagna. Abbiamo convissuto per 6 anni e ora di punto in bianco mi trovo a non poterla incontrare di persona nemmeno una volta a settimana. Per esigenze di famiglia durante il mese di gennaio sono dovuto rientrare in Ticino. Dopo poco meno di due mesi mi sono visto chiudere tutti i confini e di conseguenza l’impossibilità di vederci.

«Mi mancano molto le sue carezze, i suoi baci, i suoi abbracci e il profumo della sua pelle. Mi manca quando mi confortava senza dire una parola, quando aspettavo con ansia il momento di incontrarci. Mi mancano le nostre piccole fughe appena avevamo la possibilità, personalmente era una forte spinta emotiva nei momenti più difficili.

«Quando ci sentiamo a volte cerchiamo di fare come se nulla fosse cambiato, e con il sorriso sulle labbra parliamo di cosa faremo e dove andremo appena tutto finirà. L’ultima volta che ci siamo sentiti con una videochiamata ci siamo allenati insieme, è stato molto bello e divertente.

«Spesso ringrazio Dio di averla incontrata e che mi ha portato sempre più dentro al suo cuore e a far parte della sua vita.

«Con il tempo abbiamo adottato 5 meravigliosi gatti, che hanno il dono di regalarti, ciò che io chiamo un amore silenzioso. Sono diventati i nostri figli adottivi e grazie, ed è grazie anche a loro che siamo una famiglia.

«Concludo, con una piccola frase che spero sia di conforto a tutte le coppie che sono nella mia stessa situazione. Se il sentimento è vero e profondo, non c’è distanza o tempo che dovete temere».

«Niente pizza finché non la mangeremo assieme» (Mario, sulla trentina)

«Ero a casa sua nel Varesotto quel sabato in cui l’Italia ha detto che avrebbe chiuso un po’ tutto. Per me stare lontano da casa non sarebbe stato un problema, ma non sapevo come si sarebbe evoluta la situazione sul lavoro, quindi domenica mattina presto sono tornato in Ticino, d’accordo con lei che non ci saremmo visti per un po’. Le ho detto di non venire perché poi avrebbe potuto rimanere bloccata qui, malgrado avesse un permesso di lavoro. Abbiamo cercato di essere responsabili, di non fare pazzie.

«Dopo una settimana abbiamo capito che non ci saremmo visti per un bel pezzo, e ci siamo ritrovati responsabilmente distanti. Qualche sotterfugio si poteva trovare, ma non sarebbe stato giusto nei confronti di chi si deve spostare per urgenze e di chi rischia la vita per uscire, magari per salvarne altre.

«Da allora il nostro rapporto è regolato dalle videochiamate, specie quella del pranzo domenicale, che apprezzo molto. Mangiamo assieme a distanza, con il piatto davanti allo smartphone. Io due cose surgelate e lei tutta roba cucinata bene. Ma nessuno dei due si è ancora permesso di mostrare una pizza, perché la prima che mangeremo sarà assieme, quando ritroveremo la normalità.

«La cosa che mi manca di più è il contatto fisico. Non per forza il sesso, ma anche la carezza, il buffettino sulla guancia. Ed entrambi non abbiamo nessuno in carne e ossa a cui appoggiarci. Io ho padre e sorella che come medici sono al fronte, cosa che mi rende ansioso. Con lei riesco per fortuna a scaricarla: anche se a distanza riusciamo a darci coraggio a vicenda, che è importante».

«Se lo fai per il bene altrui è un po’ più facile» (Marco, sulla cinquantina)

«Sia lei che io abbiamo genitori che hanno quell’età in cui hanno bisogno del nostro aiuto e non possono essere lasciati soli, per questo abbiamo deciso di non frequentarci: per precauzione verso di loro. Quindi siamo separati, ma ci teniamo in contatto costante tramite le videochiamate. Non è la stessa cosa che averla fisicamente vicina, ma bisogna essere coscienti che è meglio affrontare così la situazione. E se si parte dal concetto che lo facciamo per il bene altrui è un po’ meno difficile da affrontare.

«La parte più difficile è non condividere le giornate e le nostre cose. Le passeggiate, lo shopping, la domenica chiusi in casa passata assieme. Quelle cose che erano la nostra quotidianità.

«Dopo tre settimane ci siamo visti per la prima volta per un pranzo veloce, mantenendo le giuste distanze».

«Ero a un passo dal trasferirmi da lui in Portogallo» (Emma, sulla trentina)

«Siamo assieme da pochi mesi anche se ci conosciamo da un paio d’anni. Quando è scoppiata la pandemia mi stavo preparando per trasferirmi da lui in Portogallo. Nonostante la brevità della nostra storia ci piace pensare credere che siamo destinati a stare assieme.

«Mi sono sentita come se il virus mi avesse tolto un po’ di controllo sulla mia vita. All’improvviso non ero più libera di scegliere, con la chiusura delle frontiere. Sono stati attimi di panico, poi ha aiutato il fatto che anche il Portogallo abbia reagito in fretta. Questo ha fatto sì che anche il mio compagno avesse la mia stessa percezione di quanto stava accadendo, e la decisione di sospendere il trasferimento in Portogallo è stata più facile da accettare. Con tutta la frustrazione del caso, abbiamo capito che forse era meglio fermarsi e che le priorità erano altre. È comunque stata una discussione difficile, ma credo che ci siamo riconosciuti forti: non ci siamo sfaldati, non siamo andati in crisi.

«Ora sto cercando di capire se nel frattempo non sia possibile per lui raggiungermi in Ticino, così almeno possiamo stare assieme. Voglio capire se vi sia una strada ufficiale per farlo. Forse è un’illusione, ma è una cosa che ci sprona ad avere un obiettivo e una progettualità comune. Ci aiuta a immaginare di avere un futuro insieme».

