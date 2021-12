Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), in collaborazione con la Polizia cantonale, ricorda che durante tutto l’anno è attivo un dispositivo cantonale di aiuto d’urgenza per le persone – residenti o straniere in transito – che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza. Il dispositivo cantonale di gestione delle situazioni d’urgenza prevede l’intervento del Cantone, in collaborazione con alcuni enti privati, per fornire immediatamente vitto e alloggio alle persone in difficoltà. Esso è in funzione in maniera permanente, anche in questi giorni particolarmente freddi, durante i quali si potrebbe verificare un aumento delle persone in situazioni di emergenza. Negli scorsi anni non sono fortunatamente stati registrati casi in cui si è reso necessario attivare questo dispositivo. Tuttavia, il Dipartimento della sanità e della socialità richiama l’attenzione del cittadino nel voler prontamente segnalare eventuali situazioni di emergenza allo scopo di aiutare le persone in uno stato di grande difficoltà e che non dispongono di mezzi propri per farvi fronte. Il DSS pertanto a segnalare eventuali situazioni di emergenza a uno dei servizi elencati qui di seguito, che provvederà ad attivare il dispositivo: