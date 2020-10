Sono passati due mesi dal 31 agosto, una data che ha segnato l’inizio dell’anno scolastico e quindi, per molti, il «vero» ritorno alla normalità. Ora, a due mesi di distanza, nel nostro cantone è tempo di vacanze scolastiche. Il momento, per molte famiglie, di tirare un po’ il fiato in questo periodo segnato dalla seconda ondata della pandemia. A proposito di vacanze, però, per il turismo il momento è parecchio delicato. Come ci spiega il direttore di Ticino turismo Angelo Trotta, «stiamo rientrando in un periodo caratterizzato da assoluta incertezza. Tanto è vero che abbiamo ancora in corso una campagna pubblicitaria per spingere il turismo svizzero tedesco anche nel mese di novembre, ma visto il numero di contagi in queste settimane stiamo valutando se ritirarla o meno».

Insomma, il settore...