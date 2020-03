Stando a quanto scrive sul suo sito internet «Il Caffè», l’Ente ospedaliero cantonale (EOC) e la Clinica Luganese Moncucco avrebbero chiesto ieri, 12 marzo, al Governo cantonale «l’interruzione di tutte le attività non essenziali compresa la chiusura di tutte le scuole». Firmatari della lettera, sempre stando al sito del domenicale, sono il direttore dell’Eoc Pellanda; il capo area medica Ferrari; il suo vice Lepori; il coordinatore della taskforce e capo delle cure intense Merlani; e per la clinica Moncucco il direttore Camponovo e il direttore sanitario Garzoni. Stando ai loro calcoli, lo scenario potrebbe portare a qualcosa come «2.500 persone ospedalizzate, con 250 pazienti ventilati su un’ondata epidemica di 60 giorni». E poi: «Le curve epidemiche di contagio in Ticino riproducono con circa tre settimane di ritardo quanto osservato in Lombardia». Non si vuole insomma arrivare sin lì, invertendo la tendenza in anticipo rispetto alle tempistiche dei nostri vicini. E infine: «La cellula di crisi dell’EOC, della Clinica Luganese Moncucco, i dirigenti e i medici dell’EOC e della Moncucco vi pregano, senza esitazioni, di avere il coraggio di prendere misure radicali da applicare in modo tempestivo». Una lettera allarmante, insomma.