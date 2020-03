«Siamo sicuri che si cura meglio dove si fa ricerca». Parola del presidente del Consiglio di amministrazione dell’EOC Paolo Sanvido che in occasione della conferenza stampa di questa mattina all’Università della Svizzera italiana nell’ambito dell’accordo tra USI e EOC per la ricerca in scienze biomediche, ha dichiarato che questa importante collaborazione «favorirà il rafforzamento di tutta la ricerca clinica diffondendo quell’energia positiva e propositiva che contribuirà a un nuovo sviluppo economico». L’accordo, sottoscritto per sviluppare in comune le attività di ricerca clinica, tiene conto sia delle esigenze accademiche di insegnamento, sia dell’importanza della ricerca per il miglioramento di qualità e sicurezza delle cure fornite. «Le significative attività di ricerca dell’EOC, in particolare nella ricerca clinica, continueranno ad essere principalmente integrate e condotte all’interno dell’ente ospedaliero – ha spiegato Sanvido – ma saranno sviluppate con l’USI per quanto riguarda gli aspetti accademici».