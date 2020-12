L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) si troverebbe in una situazione delicata: i contagi da COVID-19 registrati tra il personale ospedaliero sarebbero infatti numerosi e ben 380 dipendenti (fra sanitari e altri membri dell’organico) sarebbero già in isolamento o quarantena, ne dà notizia «Il Caffè».

Secondo un articolo pubblicato sulle pagine del settimanale, l’EOC avrebbe già assunto in via temporanea del personale supplementare. Il dottor Mattia Lepori, collaboratore dell’Area medica della direzione generale, avrebbe affermato: «Nelle ultime settimane abbiamo assunto, con contratto a termine, 62 infermieri e quattro-cinque medici. Il concorso è ancora aperto».

In una nota interna, l’Ente avrebbe riconosciuto le difficoltà attuali («La criticità maggiore è relativa alla disponibilità di risorse umane, molti collaboratori sono in isolamento e molti sono in quarantena»), preannunciando anche che tali problematiche, con ogni probabilità, si protrarranno a lungo: «Ci aspettano ancora settimane difficili».