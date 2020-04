Gli ospedali dell’EOC hanno ripreso ieri l’attività stazionaria e ambulatoriale che era stata sospesa a seguito dell’emergenza COVID. Riaprono i blocchi operatori di Civico, San Giovanni e OBV. Restano chiusi per pazienti non COVID la Carità e l’Italiano.

Dottor Ferrari, cosa significa?

«Abrogato l’articolo 10a dell’ordinanza federale, si può riprendere l’attività ordinaria, sia quella accumulata, legata a interventi annullati o differiti, che quella ambulatoriale. In quale misura? Dipenderà dalla capacità delle strutture. Bisognerà insomma smaltire gli interventi chirurgici elettivi e in parallelo affrontare l’attività che verrà a crearsi man mano. Ciò richiede una pianificazione coordinata e puntuale, ottimizzando le risorse a disposizione. Alla luce del coronavirus, non si tratta di un ritorno alle origini, perché alcune dinamiche sono cambiate. Basti pensare al numero di persone in sala d’aspetto, all’ordine con cui dovranno essere pianificati gli appuntamenti. Cambierà giocoforza anche la gestione dell’incontro con il paziente, che dovrà rispettare gli orari».

Molti pazienti potrebbero aver trascurato alcuni malanni?

«È infatti importante ricordare che in queste settimane molti pazienti non hanno potuto essere seguiti come lo erano normalmente. Ci sono alcune condizioni croniche che in questa fase non sono state gestite al meglio proprio per le contingenze legate alla COVID-19. Il rischio, già conosciuto in passato, è che dopo un’epidemia aumentino quei problemi di condizioni non legate all’epidemia in sé, condizioni appunto gestite senza l’adeguata costanza. Ci attendiamo quindi un aumento di casi non COVID nei prossimi mesi, che solleciteranno ulteriormente il sistema sanitario. Lo stesso vale per la ripresa delle attività nei cantieri. Più pressione sui tempi significa anche un aumento del rischio di incidenti e traumi, e quindi di pazienti da accogliere in urgenza».

Alcuni pazienti possono avere paura di tornare in ospedale per «normali» interventi.

«Ci organizziamo però in modo tale che il rischio di un contagio venga minimizzato, scaglionando tanto per cominciare gli appuntamenti e garantendo il distanziamento sociale tra i pazienti. La cosa incoraggiante è che il numero delle infezioni nosocomiali da COVID nelle sedi dell’ente è stato sorprendentemente basso. Ciò è la dimostrazione che con un personale ben istruito la probabilità di un contagio rimane contenuta. Non dico equivalga a zero, ma comunque molto bassa. Certo vanno rispettate le raccomandazioni definite in tal senso».

Si immagina tale modus operandi resistere anche oltre il virus?

«Ci sono norme di comportamento - l’igiene, le distanze - che al momento consideriamo come una conseguenza della COVID ma che in realtà, se mantenute, potrebbero portare a un modo di vivere differente, con possibili benefici a lungo termine, anche pensando all’eventualità di una futura nuova pandemia».

Al momento rimane in vigore il divieto di visita negli ospedali.

«Il Consiglio federale ha spiegato che avrebbe preso posizione l’11 maggio. Immagino quindi che per quella data poi darà delle disposizioni in merito. Le visite rappresentano una parte importante della guarigione di un paziente. La guarigione passa infatti anche dalla salute mentale, dal contatto sociale con i propri cari».

Un po’ come per il rapporto tra nonni e nipoti. Abbracci consentiti, ha detto Koch.

«Una cosa ragionevole. Iniziamo oggi a conoscere questo coronavirus. Inizialmente pensavamo si trasmettesse come l’influenza. E sappiamo bene che i bambini sono il vettore principale dell’influenza. Con l’EOLAB abbiamo fatto più di novemila tamponi: le fasce tra gli zero e i 9 anni e tra i 10 e i 19 presentano percentuali di contagio decisamente più basse che adulti e anziani. I bambini sembrano quasi protetti da questo coronavirus. E se non lo prendono, non possono trasmetterlo. Non si parla di un’assenza di rischi, ma possiamo dire che molto meno del 10% a cui è stato fatto un tampone è poi risultato positivo. Tra gli over 80, quasi il 40%».

Quanto il nuovo equilibrio stabilito a partire da ieri ancora dipenderà dal coronavirus?

«Innanzitutto va detto che, stando all’esperienza che abbiamo sui coronavirus del passato, anche questo potrebbe avere una stagionalità, un po’ come l’influenza. Possiamo quindi aspettarci ora un calo dei nuovi contagi e poi una ripresa dei casi in autunno, con il ritorno di un clima più freddo e umido. Questa è un’incognita. E poi il virus ora sta scomparendo non perché la maggior parte della popolazione ha sviluppato le difese immunitarie, bensì grazie alle misure di restrizione. E questo significa che la riapertura rappresenta un rischio importante, che il virus torni a circolare. Dobbiamo quindi tenere la situazione sott’occhio, essere pronti, di fronte a un eventuale nuovo aumento dei casi di contagio, a rimettere in piedi il dispositivo approntato in queste ultime settimane. I numeri stanno calando, ma non per questo possiamo considerare passato il problema».

