La trattativa tra Ente ospedaliero cantonale (EOC) e sindacati va avanti. «Un’ampia maggioranza» - riferiscono OCST e VPOD - ha infatti deciso di non accettare i risultati finora raggiunti e ha dato mandato a loro e alle commissioni interne del personale di riprendere le discussioni con l’Ente per cercare di aumentare gli stipendi.

Il rinnovo del contratto collettivo di lavoro EOC (ROC EOC) costituisce il punto di riferimento per tutto il settore sociosanitario ticinese.

Nella discussione, «i risultati della trattativa sono stati giudicati insufficienti per migliorare significativamente gli stipendi, in particolare gli stipendi delle professioni medico-tecniche»; i miglioramenti concernenti congedi e vacanze «sono invece stati giudicati positivamente, come pure positivo è stato il fatto di ottenere una soglia minima di 4.000 franchi mensili».