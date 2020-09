Noto come scrittore (da bestseller) e saggista, Gianni Biondillo è pure (se non soprattutto?) architetto. Per anni all’Accademia di Mendrisio ha tenuto il corso di psicogeografia e narrazione del territorio. La psicogeografia, sì, tecnica del corpo che indaga lo spazio urbano percorrendolo a piedi.

Con questo approccio, come leggere la street art?«Be’, è una storia che arriva da lontano, un’arte associata ad altre discipline - basti pensare al rap, al freestyle -, qualcosa allo stesso tempo di eversivo ma che pure vuole avere una sua caratterizzazione artistica. Perché street art non è semplicemente una scritta sul muro, un insulto o una dichiarazione d’amore. L’idea è quella di nascere in un posto e cercare di restituire a quel posto colore e vita, anche dove non se ne vedono grandi tracce....