Fabrizio Cieslakiewicz questo momento di difficoltà qual è il ruolo della Banca dello Stato?

«Lo scopo di BancaStato è di sostenere l’economia cantonale. Si tratta del mandato pubblico. La banca è nata più di cento anni fa con questo scopo ed è proprio nei momenti difficili che esso riacquista tutto il suo significato. BancaStato è quindi chiamata ad agire concretamente per contribuire al rilancio dell’economia cantonale duramente colpita dall’urgenza COVID-19».

La «banca dei ticinesi» nell’ambito del piano COVID-19 ha già erogato parecchi milioni di franchi. Le richieste in questi giorni sono ancora importanti?

«Abbiamo erogato quasi 1.450 crediti COVID-19 per circa 200 milioni di franchi. Dopo una forte richiesta iniziale, che ci ha imposto un duro lavoro per far fronte con rapidità alla situazione,...