(Aggiornato) Il Ticino fa un ulteriore passo verso un cambio di paradigma per quanto riguarda la cultura dell’errore in campo medico. Il nostro cantone sarà infatti il primo in tutta la Svizzera che avrà a disposizione una piattaforma per la segnalazione e la registrazione degli errori negli studi medici. Seguendo quanto già messo in atto da circa 15 anni per le strutture ospedaliere e le case di cura in Ticino, medici e assistenti di studio medico potranno segnalare nel CIRS (Critical Incident Reporting System), il sistema universalmente riconosciuto per questo scopo, eventuali «eventi critici e indesiderati» avvenuti in uno studio medico. Non per trovare e mettere alla gogna il colpevole bensì per capire cosa non ha funzionato all’interno di un processo, dalla visita ambulatoriale fino ad arrivare al più complesso intervento invasivo. Con lo scopo ultimo di apportare i necessari correttivi.