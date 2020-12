Il programma di prevenzione "Montagne sicure" del Dipartimento delle istituzioni, la Polizia cantonale e il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) richiedono cautela a coloro che sono intenzionati ad effettuare escursioni di scialpinismo e con le racchette da neve nonché praticare lo sci fuori pista visto il marcato pericolo di valanghe, in particolare per l'Alto Ticino, come evidenziato dall'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF). In quest'ambito rammentiamo che il 14.12.2020 uno scialpinista ha perso la vita in Valle Bedretto a causa di una valanga.