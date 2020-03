Anche l’Esercito svizzero sta fronteggiando il Coronavirus. Sia dando il suo aiuto alla popolazione, sia dentro le mura delle sue caserme. Dopo il contagio segnalato nei giorni scorsi a Wangen an der Aare, eccone altri tre, tutti in Ticino: due nella caserma di Monteceneri e uno in quella di Airolo. Ce lo hanno confermato i portavoce Daniel Reist e Delphine Allemand, aggiungendo che i militari presentano i sintomi della malattia ma stanno bene. Una persona contagiata è un paracadutista, un’altra appartiene alla Scuola del traffico e dei trasporti (entrambi sono basati a Monteceneri) mentre la terza appartiene alla Scuola di sanità Airolo. Non sappiamo se si tratta di ticinesi. Per quanto riguarda l’evolversi della situazione, l’Esercito fa sapere che continuerà a seguire le direttive dell’Ufficio federale della sanità pubblica e le restrizioni sulle uscite. Questo per quanto riguarda la battaglia «interna», ma ci sono novità anche «fuori».