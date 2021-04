«Quanta oscurità, quanti lutti e quante preoccupazioni abbiamo vissuto da più di un anno a questa parte. E ancora adesso le timide luci che si accendono non riescono a dissipare tutte le nubi e le incertezze». Queste le parole con cui il vescovo Mons. Valerio Lazzeri si è rivolto ai fedeli, tramite un videomessaggio su YouTube, in questa domenica di Pasqua. Il pensiero è rivolto in particolare alle famiglie toccate dalle conseguenze della pandemia e ai malati, a chi nutre preoccupazioni per l’instabilità lavorativa e e chi soffre l’isolamento.

Il messaggio del vescovo è quindi di speranza: nel vaccino, nei farmaci e nell’evoluzione scientifica da un lato, certamente, ma anche e soprattutto nell’annuncio di Pasqua, che dice che «esiste un Amore che non può essere interrotto da niente, non può essere scalfito o diminuito dalla malattia, resiste a ogni tristezza e viene a cercarci anche dentro la morte».