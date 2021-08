Via libera, ma con riserva. Il Consiglio di Stato ha in buona sostanza aderito alla proposta messa in consultazione dal Consiglio federale sull’estensione del certificato COVID, ma con due premesse. Come spiegato al Corriere del Ticino dal presidente dell’Esecutivo, Manuele Bertoli, la prima è relativa alla tempistica, ossia estendere il certificato solo se i dati indicano chiaramente che siamo di fronte a un peggioramento delle ospedalizzazioni. La seconda è invece di carattere finanziario, con il Governo che ha chiesto che possano essere erogati aiuti economici specifici alle attività che rischiano di perdere importanti entrate.

Ma non solo. Nella risposta alla consultazione, pubblicata oggi sul sito del Cantone, il Governo tocca anche altri due punti importanti. In primo luogo, l’Esecutivo ritiene che «l’eventuale applicazione delle misure proposte da Berna deve essere abbinata all’impegno del Consiglio federale a voler evitare la chiusura (lockdown) di attività». Infatti, «a fronte di un aumento incontrollato delle ospedalizzazioni non rimangono molte alternative: o si chiudono le attività, o si prendono queste misure con elementi insoddisfacenti, o si passa all’obbligo vaccinale per tutti».

In secondo luogo, infine, il Consiglio di Stato auspica l’introduzione di una multa disciplinare per poter sanzionare le violazioni dell’obbligo di accesso. «Affinché l’estensione dell’impiego del certificato possa esplicare pienamente l’effetto auspicato è necessario che eventuali infrazioni possano essere controllate e sanzionate in maniera tempestiva ed efficace dal profilo dissuasivo e preventivo», si legge nella risposta. «È pertanto fondamentale che anche questo genere di infrazioni possa essere perseguibile con una multa disciplinare».

