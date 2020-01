Estradato uno degli autori dei furti alle gioiellerie

Durata svariati mesi, l’indagine è nata a seguito di una serie di incursioni che - tra il 2016 e il 2018 - ha visto i malviventi entrare in azione sia in Ticino sia in altri cantoni. Gli autori agivano nottetempo in gruppi composti da 5 o 6 membri, colpendo in maniera rapida e mirata. Obiettivo delle razzie sono state soprattutto le gioiellerie ubicate negli spazi dei grandi centri commerciali e ogni spaccata ha fruttato un bottino stimato in svariate decine di migliaia di franchi.