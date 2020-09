Clamoroso ribaltone in Gran Consiglio: il plenum ha bocciato l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) – la quarta nella storia del cantone – che avrebbe dovuto fare luce sul caso dell’ex funzionario del Dipartimento della sanità e della socialità condannato a fine gennaio 2019 per coazione sessuale. Il Parlamento ha deciso in questo senso con 38 voti contrari, 37 favorevoli e 8 astensioni. Per istituirla era necessaria la maggioranza assoluta, ma non ci si è nemmeno avvicinati.

Prima della discussione sembrava tutto fatto ma diversi interventi in sala hanno sparigliato le carte in tavola. Da un lato hanno pesato alcune dichiarazioni eccessivamente profilate per il sì oppure contenenti un invito, poco gradito in aula, alle vittime a farsi avanti per parlare con la Commissione. Molti deputati hanno avuto la sensazione che si stesso andando un po’ toppo oltre il mandato della CPI. Questi interventi, soprattutto all’interno del partito socialista, hanno insinuato il dubbio nella mente dei parlamentari. «Quello che non volevamo è un processo pubblico e non abbiamo iniziato bene, dando colpe a persone che non sono state ancora sentite», ha rimarcato il capogruppo socialista Ivo Durisch. Lo hanno seguito a ruota i colleghi di partito inizialmente indirizzati verso il sì: da Fabrizio Sirica («Dopo aver sentito alcuni interventi sembra che sia stata già emessa una sentenza») a Laura Riget, la quale avrebbe dovuto sedere nella CPI, che ha invece deciso di astenersi.

A influire sul voto finale è stato anche l’accorato intervento, contrario, della deputata liberale radicale Natalia Ferrara. «Un processo vero c’è già stato ed è sfociato in una sentenza di primo grado. C’è stato anche un secondo processo pubblico, nato dopo il dispiacere espresso del presidente della Corte delle Assise criminali, che ha proferito le sue scuse e ha lasciato intendere che alle segnalazioni delle due vittime non sarebbe stato dato seguito. In questo modo un secondo funzionario, mai perseguito penalmente, è diventato la nuova vittima di questo “non processo”», ha tuonato Ferrara. E ancora: «Basta strumentalizzare fatti gravi che non hanno niente a che vedere con la CPI. Se il Parlamento la vota commette un chiaro abuso di diritto».

Insomma, i toni accesi in sala, la sensazione che si stesse andando oltre le competenze concordate, verso una caccia alle streghe e con poche garanzie di tutela delle vittime, hanno portato in breve tempo al clamoroso dietrofront. Al momento del voto si sono espressi a favore PPD, Lega, UDC e MPS. Contrari, invece, PLR, PS, PC e la maggioranza dei Verdi.

