È tornato ieri nell’aula del Gran Consiglio il caso dell’ex funzionario del DSS condannato lo scorso aprile in secondo grado per violenza carnale e coazione a 18 mesi di carcere sospesi. Una lunga serie di risposte date dal Consiglio di Stato a un’interpellanza ha dato il via a una discussione generale dalla quale sono emerse diverse critiche all’operato del Governo. In particolare, ha attirato l’attenzione la ricostruzione dei fatti proposta dal Consiglio di Stato. Che ha ricordato di aver preso atto dell’apertura di un procedimento penale nei confronti dell’ex funzionario il 6 giugno 2018 e di aver quindi deciso, lo stesso giorno, di sospenderlo e avviare un’inchiesta disciplinare.

Le risultanze dell’ inchiesta interna non sono note, in quanto comunicate via lettera solo ai 17 membri della Gestione, su cui grava il segreto commissionale. Le due deputate di Più Donne Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini hanno oggi inoltrato un’altra interrogazione sul caso. Con l’obiettivo, «ponendo le domande giuste», di saperne un po’ di più.

Ma soprattutto, per capire quali cautele, dal profilo delle procedure interne, siano state introdotte per evitare il ripetersi di situazioni simili. «È stato chiarito ai funzionari attualmente in carica che il fatto di “provarci” sul posto di lavoro configura potenzialmente una molestia sessuale e in generale è un comportamento da evitare?», viene provocatoriamente domandato. Dal Consiglio di Stato le deputate di Più Donne intendono anche sapere se vi siano attualmente altre inchieste interne sul tema delle molestie (sessuali e non) nell’amministrazione pubblica ticinese.

