Il Dr. med. Fabiano Meroni (1967) studia medicina all’Università degli Studi di Pavia, sede di Varese, dove si laurea nel 1997. Svolge la sua formazione professionale dapprima come medico assistente presso la Clinica Santa Chiara di Locarno, l'Ospedale Regionale di Lugano, l'Ospedale Regionale di Mendrisio e il CHUV di Losanna. Dal novembre 2007 assume la funzione di capoclinica del Servizio di Geriatria del Sottoceneri (Ospedale Regionale di Lugano e Ospedale Regionale di Mendrisio), ruolo con il quale sarà anche consulente geriatrico presso la Clinica di Riabilitazione di Novaggio. Nel 2013 ottiene la specializzazione in medicina interna generale e nel 2014 consegue la specializzazione in geriatria. Nel 2015 è stato nominato caposervizio del Servizio di Geriatria del Sottoceneri, ruolo che ricopre attualmente. È membro della Commissione terapeutica EOC, capo-progetto cantonale Delirium e coordinatore del Board di Geriatria dell'EOC, nonché impegnato in diverse società e associazioni extra ospedaliere. È vicepresidente della Società ticinese dei Medici Geriatri. Interessato al campo della ricerca, è coautore di alcune pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate del settore.