Alla fine, tutto si è concluso con la foto di gruppo e con gli auguri di rito pubblicati via social, ma le scintille ci sono state, eccome. La nuova dirigenza del Partito socialista è stata ufficializzata al termine di un Comitato cantonale, il primo della copresidenza targata Laura Riget e Fabrizio Sirica, decisamente animato. A scaldare gli animi ci ha pensato la nomina della vicepresidenza. Da un lato c’era il nome di Evaristo Roncelli, proposto dalla direzione, e dall’altro l’autocandidatura di Adriano Venuti, sceso in campo dopo il niet dei copresidenti. Al momento del voto la linea di Riget e Sirica non è passata e Venuti è riuscito a spuntarla. Il PS avrà dunque una doppia vicepresidenza e già ci si interroga su come sarà questa convivenza al vertice.

Evitare gli strappi

Quel che è certo...