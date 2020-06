Nuovo incontro con la stampa dall’Aula del Gran Consiglio, a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona, per aggiornare la popolazione sugli ultimi sviluppi legati alla situazione pandemica nel nostro cantone. I relatori presenti in sala alle 15.30 sono il medico cantonale Giorgio Merlani, il presidente dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Franco Denti e Renato Pizolli, responsabile della comunicazione dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC).

LA DIRETTA SU TELETICINO

LA DIRETTA

In montagna in totale sicurezza

«In Ticino in questi giorni abbiamo conosciuto un’evoluzione della diffusione del virus estremamente contenuta, che ha portato la Confederazione ad allentare le misure restrittive e che ci portano in una nuova normalità. Siamo entrati in una fase blu e le disposizioni lanciate quest’oggi vertono prettamente sulla tracciabilità dei contagi». Ha esordito così Renato Pizolli aprendo la conferenza stampa dalla Capitale. «È necessario ricordare dei consigli di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda le passeggiate in montagna: è stato creato un volantino che permetterà di capire in che modo recarsi nei rifugi e nelle capanne alpine in totale sicurezza, come ad esempio prenotare per il pernottamento e fare le escursioni solo se si è in buona salute», ha aggiunto. Come abbiamo potuto notare negli ultimi mesi, le restrizioni imposte dalle autorità hanno fatto riscoprire la montagna anche a chi non è mai stato un assiduo frequentatore. Una campagna di prevenzione partirà proprio il 15 giugno per fornire tutte le indicazioni indispensabili in materia di sicurezza alla popolazione.

«Il virus potrebbe tornare nella stagione fredda»

La parola è poi passata al medico cantonale Giorgio Merlani, che ha ricordato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione pandemica in Ticino: «Negli ultimi 5 giorni abbiamo avuto un solo nuovo caso, i pazienti ricoverati sono 16, uno in terapia intensiva e non risulta essere intubato. L’ultimo decesso, invece, è stato registrato il 25 maggio. Continuiamo a fare tamponi, ma non troviamo più positivi. Tutte le persone che presentano sintomi nuovi nella fase estiva devono annunciarsi al proprio medico». Anche se i numeri degli ultimi giorni stanno facendo tirare un sospiro di sollievo, Merlani ha sottolineato che il virus non è scomparso, ma si cela da qualche parte e come è arrivato da Wuhan molto rapidamente può ritornare. Per quanto riguarda la stagionalità, «il virus può ritornare nella stagione fredda perché si sta maggiormente in locali chiusi e l’umidità ambientale ha effetti sul virus. È possibile che ci sia una componente dovuta alla bella stagione, ma questo è un fattore marginale e non vuol dire che il problema sia risolto», ha detto il medico cantonale.

Il 25% delle persone ha contratto il virus in casa

Per quanto riguarda il contact tracing, Merlani ha rilevato che allo stato attuale «ci sono 10 persone isolate, 9 in quarantena e dall’11 maggio al 5 giugno sono stati registrati 57 nuovi casi con una media di 2,2 al giorno. 91 persone sono state poste in quarantena». Il medico cantonale ha anche comunicato il luogo dove le persone potrebbero aver contratto il virus: «Il 25% delle persone sono state contagiate nella stessa economia domestica, il 20% residente o personale impiegato ha contratto il virus in strutture dedicate alla terza età, un altro 20% negli ospedali e il restante non ha una spiegazione esatta di dove potrebbe essere stato contagiato. Allo stato attuale, in Ticino non si sono registrati contagi nelle strutture scolastiche».

Un progetto pilota che monitora i pazienti Covid

Dal canto suo, Franco Denti ha riassunto brevemente l’attività dell’Ordine dei medici in questa pandemia. «Le telefonate alla centrale sono triplicate rispetto all’anno precedente e le visite a domicilio dei medici di famiglia sono addirittura quadruplicate - ha detto Denti -. Il tasso di positività dei tamponi sta scendendo dal 26% al 9% sempre seguendo l’andamento epidemiologico e i medici attivi nei checkpoint sono stati 100». Dalle parole del presidente dell’Ordine dei medici si evince che il modo di agire dei medici sul territorio ha aiutato in modo tangibile il personale sanitario per arginare lo tsunami del coronavirus e la mole di lavoro a cui sono stati sottoposti gli infermieri. È stato anche messo a punto un progetto pilota legato ai checkpoint e basato sul telemonitoraggio: «Si tratta di monitorare i pazienti Covid dal proprio domicilio al fine di tenere sotto controllo il loro stato di salute. In caso di peggioramento, scatta subito un allarme che attiva l’intervento immediato dei soccorsi». Volgendo uno sguardo ai dati, Denti ha evidenziato che 47 medici hanno già intrapreso questa esperienza, 72 pazienti sono stati monitorati e 5 sono stati ricoverati in ospedale.

Distanza sociale in Svizzera no e in Ticino sì?

«Formalmente gli obblighi della Confederazione non prevedono più la distanza sociale. Le persone non verranno più multate, ma la sensibilità in Ticino è diversa ed è stata esemplare in questi mesi, sarebbe quindi un peccato doversi confrontare con un innalzamento dei casi. Ma mantenere la distanza sociale è un invito, non un obbligo», ha risposto Giorgio Merlani a una domanda di un giornalista del CdT in sala che sollevava la problematica dell’abolizione del distanziamento sociale in Svizzera.

Nessun anziano positivo nelle case di cura

Per quanto riguarda la possibilità di far visita ai parenti nelle case anziani, il medico cantonale ha precisato che allo stato attuale non ci sono più anziani positivi nelle strutture di cura e quindi, de facto, è più che opportuno in questo momento permettere ai familiari di riabbracciare i propri cari e ripristinare quelle attività indispensabili per l’anziano, come quelle socializzanti e del movimento. Da lunedì 8 giugno, quindi, saranno consentite le visite.

©CdT/Gabriele Putzu

©CdT.ch - Riproduzione riservata