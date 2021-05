Un anno intenso e ricco di risultati positivi sul fronte della parità di genere è stato al centro dell’assemblea di FAFTPlus, la Federazione che da oltre 60 anni si impegna nella promozione della parità tra uomini e donne in Ticino, svoltasi recentemente in forma virtuale. Dal 2015 aperta agli uomini e a tutte le organizzazioni del territorio che ne condividono gli scopi, ormai non più solo ed esclusivo interesse delle donne, e come anche rappresentato nella composizione del Comitato, la Federazione testimonia la formula del successo di campagne come «Io Voto Donna» o progetti come l’«Agenda 54 Donne Elettrici», e riesce a convogliare la voce e il sostegno della società civile verso iniziative che, partendo dall’obiettivo di migliorare le condizioni socio-economiche delle donne, si qualificano come battaglie di civiltà a favore dell’intera collettività.