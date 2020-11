«Una decisione irresponsabile e dalle conseguenze catastrofiche per i lavoratori e per le falegnamerie del cantone Ticino: l’associazione nazionale dei mastri falegnami ha rifiutato di ratificare l’intesa negoziale per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro abbinata all'introduzione del modello di pensionamento anticipato (MPA) che i sindacati avevano invece approvato in luglio». OCST e Unia esprimono forte preoccupazione per il vuoto contrattuale che si prospetta e, ribadendo la ferma intenzione di proseguire la battaglia per il diritto al prepensionamento, si appellano all'Associazione svizzera dei fabbricanti di mobili e serramenti (ASFMS) affinché torni sui suoi passi.

La bocciatura dell’intesa “contratto / prepensionamento” da parte dell’organizzazione padronale è «uno schiaffo al partenariato sociale e determina di fatto la fine del CCL nazionale nel settore delle falegnamerie con effetto al 1° gennaio 2021 e spinge l’intero ramo professionale, già fortemente sotto pressione, in una situazione pericolosa di vuoto contrattuale», scrivono i sindacati in una nota congiunta. «Soprattutto in Ticino, dove la presenza di lavoratori distaccati, di padroncini ed il costante ricorso al lavoro interinale, costituiscono un problema reale anche per le stesse imprese. Senza CCL si rischia una vera e propria giungla, dove il dumping sociale e salariale e la concorrenza sleale tra imprese saranno all’ordine del giorno», aggiungono i sindacati.

Unia e OCST auspicano che i mastri falegnami tornino sulla loro decisione e al più presto approvino il nuovo CCL comprensivo del Modello di pensionamento anticipato. Una rivendicazione «irrinunciabile», a parere di OCST e UNIA, per i lavoratori del ramo. «Il diritto ad una vita sana e dignitosa al termine della vita professionale non è negoziabile e i lavoratori che da anni attendono il prepensionamento utilizzeranno tutti gli strumenti a loro disposizione per ottenerlo», conclude la nota.

©CdT.ch - Riproduzione riservata