Manca ormai poco più di una settimana al rientro in classe di migliaia di giovani ticinesi e il mondo della scuola è in pieno fermento per organizzare quello che, causa pandemia, sarà un anno molto particolare. Come ogni anno in questo periodo il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha organizzato il corso d’aggiornamento sulle «buone pratiche» del mestiere: un appuntamento di due giorni a Mendrisio e Bellinzona durante il quale i docenti della scuola dell’obbligo si incontrano e presentano particolari progetti didattici in uso nel proprio istituto e dai quali i colleghi del resto del cantone possono prendere spunto. Si poteva, ad esempio, scoprire che alla scuola media di Tesserete da diversi anni nell’ambito dell’educazione civica viene svolta la simulazione di un’iniziativa popolare. Un altro atelier riguardava la creazione di un cortometraggio sull’uso consapevole del telefonino, un altro ancora di biomusicologia. Insomma, attività per tutti i gusti e tutte le materie. Un appuntamento che, sempre a causa della pandemia, quest’anno è stato ovviamente organizzato nel rispetto delle nuove misure igieniche. Nell’atrio del Liceo di Mendrisio, quindi, venerdì mattina le decine di docenti presenti portavano rigorosamente la mascherina protettiva, e il disinfettante era presente all’entrata.

Sento l’ordinaria voglia di ricominciare che contraddistingue questo periodo, quando all’inizio delle lezioni mancano pochi giorni

A far visita ai docenti, questa mattina, anche il direttore del DECS Manuele Bertoli, con il quale abbiamo scambiato due parole in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Riguardo agli atelier, Bertoli ha voluto innanzitutto sottolineare l’importanza per questa professione della formazione continua e dello scambio di vedute tra colleghi: «La scuola è fatta anche dalle relazioni tra i docenti. Professionalmente è importante lo scambio di conoscenze tra loro. E oggi, dopo il lockdown prima e la scuola ibrida poi, vedere i docenti che finalmente si incontrano per continuare questo importante lavoro fa molto piacere». Al consigliere di Stato chiediamo poi, a pochi giorni dall’inizio della scuola, qual è oggi il sentimento del corpo docenti del Cantone: «Per quel che ho potuto percepire, sento l’ordinaria voglia di ricominciare che contraddistingue questo periodo, quando all’inizio delle lezioni mancano pochi giorni».

La formazione degli allievi per noi resta l’elemento centrale

«È chiaro – aggiunge Bertoli – che quest’anno sarà particolare per via della presenza del virus. Ma per fortuna abbiamo anche iniziato ad abituarci in qualche modo a convivere con questa situazione. Credo che tutti i docenti, così come facciamo noi, si augurano che il virus non stravolga troppo la quotidianità del mestiere e che tutto possa tornare ad essere il più normale il possibile». Una nuova normalità sulla quale, ovviamente, pesa la preoccupazione per eventuali contagi. Che messaggio si sente di dare ai genitori preoccupati? «Credo che la loro preoccupazione sia comprensibile.

Se dovessimo chiudere le scuole prima rispetto a quanto fatto nello scorso anno scolastico, il rischio per gli allievi di perdere l’anno diventa alto

Ma, in tutto questo discorso, vorrei che si mettesse avanti pure la preoccupazione della formazione degli allievi, che per noi resta l’elemento centrale». In che senso? «La scuola per poter fornire una buona formazione - spiega il consigliere di Stato - deve funzionare il più possibile in maniera ordinaria, e quindi in presenza. E certo, la preoccupazione sanitaria è comprensibile, ma sappiamo anche per fortuna che i bambini da questo punto di vista hanno meno problemi. Quello che voglio dire, in generale, è che non vorrei che tutto questo discorso riguardo alla pandemia e alla riapertura della scuola si riducesse alla questione sanitaria, perdendo così di vista un altro punto fondamentale, che è la buona formazione dei nostri ragazzi». E a proposito di buona formazione, Bertoli sottolinea infine un altro aspetto importante e che desta preoccupazione: «Lo scorso anno durante la pandemia abbiamo chiuso le scuole quando due terzi dell’anno scolastico erano già passati. Ma se quest’anno, invece, dovessimo chiuderle prima, il rischio per gli allievi di perdere l’anno diventa alto. E questo è un problema enorme che vogliamo evitare a tutti i costi, anche grazie alla collaborazione di tutti i genitori, ai quali chiedo di essere pronti a fare la loro parte. Noi faremo di tutto affinché i loro figli possano continuare la formazione in tutta sicurezza».

