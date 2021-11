«Non voglio dire che in Ticino non esistano situazioni di abuso di analgesici, ma la differenza con gli Stati Uniti è grande. A partire dal fatto che la prescrizione e la vendita degli oppioidi sottostanno a misure severissime». Il farmacista cantonale, Giovan Maria Zanini, commenta i dati provenienti dagli USA. Non nega che un problema possa esistere anche nel nostro cantone. Ma lo relativizza. Spiegando come «il dato di partenza sia diverso. La legislazione elvetica in materia è molto limitante. Sono previsti quantitativi massimi di prescrizione e controlli severi. Le ricette devono essere compilate in tre copie; i farmacisti sono obbligati a tenere una contabilità in entrata e una in uscita per ogni singola scatola di farmaco. Lo stesso devono fare i grossisti, i quali sono pure tenuti a tracciare le proprie transazioni sulla banca dati di Swissmedic».