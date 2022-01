Vista l’attuale situazione epidemiologica le autorità considerano importante garantire alla popolazione sufficienti possibilità di test anche nel fine settimana. Per questo motivo domenica 23 gennaio saranno ancora operativi i check-point cantonali, le farmacie e il servizio di «drive-in» al Centro Protezione civile di Rivera. Le persone – sintomatiche e non – che necessitano di testarsi (PCR o antigenico rapido) potranno farlo senza dovere scendere dal proprio veicolo, ma per questa modalità è necessario fissare un appuntamento tramite la piattaforma online.