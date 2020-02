Da gennaio 2020 Federica Invernizzi Gamba ha assunto il ruolo di direttrice del Consultorio familiare. A darne notizia è l’Associazione comunità familiare.

Il Consultorio familiare opera dal 1971, su mandato cantonale, nelle sedi di Lugano (in Via Trevano 13) e di Bellinzona (in Viale Stazione 2) e accoglie le persone, le coppie e le famiglie offrendo loro servizi di consulenza e mediazione. I suoi servizi sono assicurati da consulenti e mediatori specializzati, sono aperti a tutti e le tariffe delle prestazioni sono stabilite da un tariffario basato sul reddito e riconosciuto dal Cantone.

Nata nel 1974, Federica Invernizzi Gamba ha studiato psicologia presso l’Università di Ginevra dove ha ottenuto nel 1997 la licenza in psicologia e nel 2000 un diploma in studi avanzati in psicologia sociale. Presso la stessa Università ha poi lavorato tra il 1998 e il 2005 come assistente di insegnamento e di ricerca.

Rientrata in Ticino, ha lavorato dal 2007 al 2017 in qualità di membro permanente presso un’Autorità Regionale di Protezione; è durante questa esperienza professionale che nasce il suo interesse per la Mediazione familiare, formazione seguita presso la SUPSI tra il 2012 e il 2016. Da gennaio 2017 ad agosto 2018 ha già avuto modo di collaborare con il Consultorio familiare quale mediatrice. Successivamente, presso l’Istituto Vanoni a Lugano, ha operato dapprima come consulente familiare e poi come collaboratrice di direzione.

