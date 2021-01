È iniziato il processo in Appello all’ex funzionario del DSS

Il caso

Condannato in primo grado per un episodio di coazione sessuale ai danni di una giovane nel 2004 e prosciolto per diversi altri episodio, l’uomo dovrà rispondere delle accuse di coazione sessuale e violenza carnale solo nei confronti di una presunta vittima – La presidente della Corte d’appello e revisione penale Giovanna Roggero-Will sta procedendo all’interrogatorio dell’imputato