Domani, mercoledì 6 maggio, si svolgerà la 12a edizione della «Giornata intercantonale sulla formazione professionale» che vede coinvolte 23 radio regionali e 19 Cantoni. Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), tramite la Divisione della formazione professionale (DFP), comunica che quest’anno il tema centrale sono le ripercussioni della COVID-19 sulla formazione professionale, con gli adeguamenti delle procedure di qualificazione e l’impatto sulla campagna di collocamento dei giovani e delle giovani in cerca di un posto di apprendistato. Nella Svizzera italiana la giornata è organizzata dalla Città dei mestieri della Svizzera italiana in collaborazione con ReteTre. Il programma è disponibile su radiotag.ch/it/radios.

Per contrastare gli effetti negativi della situazione attuale sulla disponibilità di posti di apprendistato, la DFP, in stretta collaborazione con la Commissione cantonale per la formazione professionale e le organizzazioni del mondo del lavoro padronali e sindacali, sta approfondendo alcune misure allo scopo di sostenere e valorizzare le aziende che formano apprendisti, e nel contempo di mettere in atto delle riforme puntuali per consentire ai giovani di iniziare un percorso di formazione nel settore scelto. Questi lavori confluiranno nelle proposte del Consiglio di Stato nell’ambito del pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche.