Sabato mattina, attorno alle ore 11.00, in via Arbostora a Carabbia il conducente di una Ferrari immatricolata in Ticino ha notato delle fiamme uscire dal motore del veicolo e si è subito fermato, riuscendo a mettersi in salvo prima che l’auto fosse avvolta dal fuoco. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano che hanno provveduto a spegnere l’incendio. La Polizia ha chiuso il tratto di strada per agevolare le operazioni di soccorso. Stando alle informazioni in nostro possesso non si registrerebbero feriti.