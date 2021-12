Pur con tutte le restrizioni in vigore, la Filarmonica di Biasca ha potuto celebrare il proprio centenario all’insegna della riconoscenza reciproca tra suonatori e pubblico, e con la comune passione per la musica. I 100 anni di esistenza della società bandistica sono stati festeggiati lo scorso weekend alla palestra della Scuola professionale locale. Dapprima sabato sera, 18 dicembre, con la presentazione del libro commemorativo pubblicato per il giubileo, e a seguire con il concerto della Ascona Big Band, ospite speciale per questa occasione di festa.