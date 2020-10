Tre apprendisti dell’industria grafica ticinese sono stati premiati per i risultati ottenuti nel periodo di formazione terminato in giugno. L’associazione padronale della comunicazione visiva Viscom, in collaborazione con Syndicom e la Fondazione Leins Ballinari, ha distribuito il Premio Gutenberg, riconoscimento che vuole essere un punto di riferimento per i ragazzi in formazione nelle quattro professioni principali dell’industria grafica: poligrafi, interactive media designer, tecnologi di stampa e operatori postpress.