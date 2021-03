Festival ed eventi senza sostegno né considerazione

Dopo Interlaken, che per il 2021 perde i suoi due maggiori eventi musicali (il Greenfield Festival e il Trucker&Country Festival), anche il Ticino si vede costretto a rinunciare a un pezzetto della sua estate. Uno degli appuntamenti più attesi a Locarno, il Connection Festival, non avrà luogo quest’anno e sarà riportato al 2022. A darne notizia a cdt.ch è Gabriele Censi, titolare della GC Events, che abbiamo intervistato in merito all’impatto della pandemia sulla situazione di organizzatori e promotori di festival in Ticino e in Svizzera.

«Abbiamo dovuto comunicare alla Città di Locarno che l’evento è posticipato di un anno: a giugno non faremo nulla», dice. «Restano aperte delle possibilità per Castle On aAir, a Castel Grande a Bellinzona, ma essendo a fine luglio ci riserviamo la possibilità...