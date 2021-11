«Gli over 65 vadano un attimo in letargo, senza costringerci a imporre un coprifuoco». Questa frase, pronunciata il 20 marzo 2020 dal comandante dello Stato maggiore cantonale di condotta, Matteo Cocchi, è stata uno dei momenti che maggiormente sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo. Il Ticino si trovava in piena prima ondata pandemica e le autorità, in qual frangente, decisero per una modalità di comunicazione molto diretta. Schietta. E che ha stupito non poco.

Un vissuto anche positivo

Ma come è stata accolta questa frase dai diretti interessati? E soprattutto, come hanno reagito gli anziani alle restrizioni e alle modalità di comunicazione delle autorità? E quali sono state le misure che più hanno toccato gli over 65 in Ticino? Per dare una risposta a questa e a molti altri quesiti, il Consiglio degli anziani, la Fondazione Sasso Corbaro e il Centro di competenze anziani della SUPSI hanno realizzato il volume «Dignità, anziani e COVID-19». Nelle 90 pagine della pubblicazione – hanno sottolineato in conferenza stampa la presidente del Consiglio degli anziani, Maria Luisa Delcò, e il professor Roberto Malacrida – non è stata data una definizione di “dignità” ma si è deciso di lasciarla raccontare proprio agli anziani interpellati da un sondaggio della SUPSI. I risultati emersi da questo sondaggio e illustrati nel volume, ha rimarcato ancora Malacrida, sono stati «sorprendenti». Già, perché nonostante qualche aspetto comunicativo puntuale che può non essere stato gradito, in generale gli anziani hanno dimostrato fiducia nell’operato della autorità durante la pandemia. Tuttavia, ha precisato il professor Stefano Cavalli della SUPSI, qualche aspetto negativo c’è stato. La ricerca, alla quale hanno partecipato 818 over 65 (va precisato che non hanno preso parte i residenti nelle case per anziani, ndr.) ha rimarcato che quasi la metà (il 45%) degli interpellati ha vissuto positivamente il periodo della prima ondata, mentre un anziano su tre ha avuto un’esperienza prettamente negativa.

Tre motivi

Tra le misure che più hanno colpito gli anziani, il 29% degli interpellati ha indicato il distanziamento sociale, soprattutto per quanto riguarda l’impossibilità di abbracciare figli e nipoti. Un interpellato su tre (il 26%) ha indicato il divieto di recarsi a fare la spesa. A questo proposito, in molti hanno rimarcato il concetto di dipendenza dagli altri, ma nessuno ha espressamente parlato di “dignità”. Un anziano su cinque (il 18%) ha inoltre evidenziato gli aspetti negativi del confinamento. Il divieto di fare la spesa per gli over 65 è stata una misura particolarmente discussa e che aveva creato una prima “spaccatura” nella popolazione, divisa in due categorie. E difatti, cui sono tre motivazioni che hanno spinto un anziano su tre e indicare questo divieto come la misura che più lo ha colpito. Primo: è stata l’unica misura con un chiaro riferimento all’età anagrafica. Secondo: gli over 65 sono stati oggetto di una categorizzazione forzata (definendoli «persone a rischio» e «fragili» è stato ricordato loro che sono anziani). Terzo: l’autonomia degli over 65 è stata messa in discussione.

La ripresa

Come detto, dalla ricerca è emerso che in generale gli anziani hanno capito che l’intento delle autorità è stato quello di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione. «Molti anziani hanno dato fiducia alle autorità e alla scienza ma sono contrari ad ulteriore misure che tocchino solo gli over 65», è stata la sintesi di Cavalli. Va comunque detto che le sensibilità sono molteplici e a questo proposito Delcò ha ricordato che per una ripresa competa ci vorrà tempo: «C’è da ricostruire la parola “anziano”».

